Кое-где произошел транспортный коллапс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ и телеграмм-каналы.
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Что известно о ливне в Киеве?
В Киеве 20 июля начался сильный ливень. Осадки настолько существенные, что некоторые улицы и площади затоплены настолько, что движение транспорта ими приостановлено.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что из-за значительных осадков на площади Галицкой движение транспорта затруднено в направлении проспекта Берестейского. Уровень воды слишком высокий, и водителям следует учесть этот фактор.
Площадь Галицкая в Киеве подтоплена / фото Патрульной полиции
Затоплена площадь Галицкая в Киеве: смотрите видео
Сообщается, что худшая ситуация в центре. Заливает в частности подземные переходы и метро. Киевляне вынуждены придумывать средства защиты от дождя из подручных материалов, чтобы хоть как-то передвигаться по городу.
Мощный ливень в Киеве: смотрите видео