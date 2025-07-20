Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в Украине на 21 июля
Ожидаем переменную облачность. В Украине, кроме южной и юго-восточной частей, местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью +14...+19 градусов, на юге и востоке страны до +22; днем +23...28 градусов, на Закарпатье, в южной части и восточных областях +29...+34 градусов.
Какой будет погода в Киеве и Киевской области 21 июля
Здесь тоже будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, по области гроза. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура по области ночью +14...+19 градусов, днем +23...+28; в Киеве ночью +15...+17, днем +25...+27 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +25...+27
- Ужгород +29...+31
- Львов +27...+29
- Ивано-Франковск +25...+27
- Тернополь +26...+28
- Черновцы +27...+29
- Хмельницкий +25...+27
- Луцк +25...+27
- Ровно +25...+27
- Житомир +25...+27
- Винница +26...+28
- Одесса +31...+33
- Николаев +31...+33
- Херсон +31...+33
- Симферополь +29...+31
- Кропивницкий +27...+29
- Черкассы +26...+28
- Чернигов +23...+25
- Сумы +23...+25
- Полтава +26...+28
- Днепр +27...+29
- Запорожье +31...+33
- Донецк +28...+30
- Луганск +28...+30
- Харьков +28...+30
Прогноз погоды в Украине на 21 июля / Укргидрометцентр