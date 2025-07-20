Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 21 июля

Ожидаем переменную облачность. В Украине, кроме южной и юго-восточной частей, местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью +14...+19 градусов, на юге и востоке страны до +22; днем +23...28 градусов, на Закарпатье, в южной части и восточных областях +29...+34 градусов.

Какой будет погода в Киеве и Киевской области 21 июля

Здесь тоже будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, по области гроза. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью +14...+19 градусов, днем +23...+28; в Киеве ночью +15...+17, днем +25...+27 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +25...+27
  • Ужгород +29...+31
  • Львов +27...+29
  • Ивано-Франковск +25...+27
  • Тернополь +26...+28
  • Черновцы +27...+29
  • Хмельницкий +25...+27
  • Луцк +25...+27
  • Ровно +25...+27
  • Житомир +25...+27
  • Винница +26...+28
  • Одесса +31...+33
  • Николаев +31...+33
  • Херсон +31...+33
  • Симферополь +29...+31
  • Кропивницкий +27...+29
  • Черкассы +26...+28
  • Чернигов +23...+25
  • Сумы +23...+25
  • Полтава +26...+28
  • Днепр +27...+29
  • Запорожье +31...+33
  • Донецк +28...+30
  • Луганск +28...+30
  • Харьков +28...+30

погода на 21 июля 2025 - карта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на 21 июля / Укргидрометцентр