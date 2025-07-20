Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди в Україні на 21 липня
Очікуємо мінливу хмарність. В Україні, крім південної та південно-східної частин, місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура вночі +14...+19 градусів, на півдні та сході країни до +22; вдень +23...28 градусів, на Закарпатті, у південній частині та східних областях +29...+34 градусів.
Якою буде погода в Києві та на Київщині 21 липня
Тут теж буде мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, по області гроза. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура по області вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28; у Києві вночі +15...+17, вдень +25...+27 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +25...+27
- Ужгород +29...+31
- Львів +27...+29
- Івано-Франківськ +25...+27
- Тернопіль +26...+28
- Чернівці +27...+29
- Хмельницький +25...+27
- Луцьк +25...+27
- Рівне +25...+27
- Житомир +25...+27
- Вінниця +26...+28
- Одеса +31...+33
- Миколаїв +31...+33
- Херсон +31...+33
- Сімферополь +29...+31
- Кропивницький +27...+29
- Черкаси +26...+28
- Чернігів +23...+25
- Суми +23...+25
- Полтава +26...+28
- Дніпро +27...+29
- Запоріжжя +31...+33
- Донецьк +28...+30
- Луганськ +28...+30
- Харків +28...+30
Прогноз погоди в Україні на 21 липня / Укргідрометцентр