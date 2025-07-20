Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 21 липня

Очікуємо мінливу хмарність. В Україні, крім південної та південно-східної частин, місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +14...+19 градусів, на півдні та сході країни до +22; вдень +23...28 градусів, на Закарпатті, у південній частині та східних областях +29...+34 градусів.

Якою буде погода в Києві та на Київщині 21 липня

Тут теж буде мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, по області гроза. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28; у Києві вночі +15...+17, вдень +25...+27 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +25...+27

Ужгород +29...+31

Львів +27...+29

Івано-Франківськ +25...+27

Тернопіль +26...+28

Чернівці +27...+29

Хмельницький +25...+27

Луцьк +25...+27

Рівне +25...+27

Житомир +25...+27

Вінниця +26...+28

Одеса +31...+33

Миколаїв +31...+33

Херсон +31...+33

Сімферополь +29...+31

Кропивницький +27...+29

Черкаси +26...+28

Чернігів +23...+25

Суми +23...+25

Полтава +26...+28

Дніпро +27...+29

Запоріжжя +31...+33

Донецьк +28...+30

Луганськ +28...+30

Харків +28...+30



Прогноз погоди в Україні на 21 липня / Укргідрометцентр