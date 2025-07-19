Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представницю Укргідрометцентру Наталію Птуху у коментарі "Фактам".

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Якою буде погода наступного тижня?

За прогнозом синоптиків, уже з 22 липня дощі будуть залишати нашу територію. На Півночі й Заході у вівторок локально можливі невеликі опади та грози, у середу – на Північному Сході.

До речі, у ці дні температура повітря знову підвищиться. Вночі очікується +15 – +21 градус, а на Півдні та Сході +34 градуси. Вдень буде +28 – +34 градуси.

На Півдні, Сході й подекуди у центральних областях з 22 липня подекуди очікується сильна спека +35 – +37 градусів. На Заході прохолодніше, втім, теж буде спостерігатися певне підвищення. Температура коливатиметься в межах +24 – +30 градусів.

Тобто бачимо, що температурний фон буде дещо вирівнюватися, починаючи з понеділка-вівторка,

– зазначила Наталія Птуха.

Ближче до п'ятниці в Україні, крім Південного Сходу, знову очікуються короткочасні дощі та грози. 24 липня без опадів у більшості областей.

Зміну температури не прогнозують. На Півдні та Сході буде переважати +35 – +37 градусів, а на решті території +28 – +30 градусів.

Після 26 липня в Україні знову можливе невелике зниження температури на декілька градусів.

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До речі, абсолютний максимум температури повітря, який фіксували за всю історію метеоспостережень у липні, в Україні сягав +33,4 – 39,6 градуса. На Півдні, Сході, а також Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях й у Криму подекуди +40 – +41,6 градуса, у гірських районах +27 – +37 градусів.

Абсолютний мінімум температури повітря сягав +2 – +9. На півдні Одеської, Херсонської області й у Криму подекуди +10 – +13 градусів, на високогір'ї Карпат від +2 до -1 градуса.