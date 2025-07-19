Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. У порівнянні з минулими днями температура буде дещо вищою.

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Погода на 20 липня

За даними Укргідрометцентру, у північних, вдень і у центральних, Одеській та Миколаївській областях пройдуть короткочасні дощі. Крім того, місцями можливі грози. На решті територій опадів не прогнозують.

Вітер рухатиметься у західному та південно-західному напрямках зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі буде від 14 до 19 градусів тепла, вдень вона коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.

Також на півдні та сході вночі очікується температура від 17 до 22 градусів тепла, вдень він 27 до 32 градусів тепла. В Карпатах вночі буде від 9 до 14 градусів тепла, а вдень від 17 до 22 градусів тепла.

Якою буде погода у великих містах?

Київ +22...+24;

Ужгород +25...+27;

Львів +22...+24;

Івано-Франківськ +22...+24;

Тернопіль +22...+24;

Чернівці +23...+25;

Хмельницький +22...+24;

Луцьк +22...+24;

Рівне +21...+23;

Житомир +22...+24;

Вінниця +24...+26;

Одеса +25...+27;

Миколаїв +29...+31;

Херсон +29...+31;

Сімферополь +29...+31;

Кропивницький +25...+27;

Черкаси +24...+26;

Чернігів +22...+24;

Суми +23...+25;

Полтава +25...+27;

Дніпро +27...+29;

Запоріжжя +29...+31;

Донецьк +28...+30;

Луганськ +28...+30;

Харків +29...+31.



Прогноз погоди на 20 липня 2025 року / Карта Укргідрометцентру