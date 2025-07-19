Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. По сравнению с прошлыми днями температура будет несколько выше.

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Погода на 20 июля

По данным Укргидрометцентра, в северных, днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях пройдут кратковременные дожди. Кроме того, местами возможны грозы. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Ветер будет двигаться в западном и юго-западном направлениях со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью будет от 14 до 19 градусов тепла, днем она будет колебаться от 20 до 25 градусов тепла.

Также на юге и востоке ночью ожидается температура от 17 до 22 градусов тепла, днем он 27 до 32 градусов тепла. В Карпатах ночью будет от 9 до 14 градусов тепла, а днем от 17 до 22 градусов тепла.

Какой будет погода в крупных городах?

  • Киев +22...+24;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львов +22...+24;
  • Ивано-Франковск +22...+24;
  • Тернополь +22...+24;
  • Черновцы +23...+25;
  • Хмельницкий +22...+24;
  • Луцк +22...+24;
  • Ровно +21...+23;
  • Житомир +22...+24;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +25...+27;
  • Николаев +29...+31;
  • Херсон +29...+31;
  • Симферополь +29...+31;
  • Кропивницкий +25...+27;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +22...+24;
  • Сумы +23...+25;
  • Полтава +25...+27;
  • Днепр +27...+29;
  • Запорожье +29...+31;
  • Донецк +28...+30;
  • Луганск +28...+30;
  • Харьков +29...+31.

Погода не 20 июля 2025 года
Прогноз погоды на 20 июля 2025 года / Карта Укргидрометцентра