Подекуди стався транспортний колапс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ та телеграм-канали.

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Що відомо про зливу у Києві?

У Києві 20 липня почалася сильна злива. Опади настільки суттєві, що деякі вулиці та площі затоплені настільки, що рух транспорту ними припинено.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що через значні опади на площі Галицькій рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Берестейського. Рівень води надто високий, і водіям варто врахувати цей фактор.



Площа Галицька у Києві підтоплена / фото Патрульної поліції

Затоплена площа Галицька у Києві: дивіться відео

Повідомляється, що найгірша ситуація у центрі. Заливає зокрема підземні переходи та метро. Кияни вимушені придумувати засоби захисту від дощу з підручних матеріалів, щоб бодай якось пересуватися містом.

Потужна злива у Києві: дивіться відео