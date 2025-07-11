Сильные осадки, накрывшие регион, вызвали выход из берегов рек Щирка и Зубра во Львовском районе. Вода подтопила территории сразу 11 территориальных общин области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

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Подтоплен Львов и общины области

По оперативным данным по состоянию на 08:00 11 июля, спасатели Львовщины осуществили уже 56 выездов для ликвидации последствий непогоды. В общем откачали 9 639 кубометров воды.

Известно также, что из затопленных домов эвакуировали 8 человек, среди которых – пятеро детей. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Спасатели ликвидируют последствия непогоды на Львовщине / Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

Отдельная угроза появилась возле Львова, где из-за интенсивного ливня вышла из берегов река Зубра. Под угрозой подтопления оказались Франковский, Сиховский и Железнодорожный районы города.

Власти призвали людей перенести вещи из подвалов, откатить автомобили с подземных паркингов и избегать поездок без крайней необходимости.