Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что нет ни одного города в мире, который был бы готов принять месячную норму осадков за одну ночь. Именно это произошло во Львове.

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Последствия сильных осадков во Львовской области

Андрей Садовый подчеркнул, что очень сложная ситуация из-за непогоды была также возле Львова, в частности в селе Сокольники.

Там подтопило дома, подвалы и плавали машины. Мы в понедельник будем созывать отдельную комиссию из-за того, что близлежащие общины дают разрешения на строительство, несмотря на важность инфраструктуры,

– сказал городской глава Львова.

По его мнению, эту тему обязательно надо поднять и серьезно обсудить.

Известно, что сейчас ситуация из-за усиления осадков во Львовской области лучше, чем была в начале дня, однако все проблемы еще полностью не решены. Профессиональные службы и созданные группы работают. Они приезжают на места последствий осадков, чтобы помочь местным жителям.

Синоптики дают положительный прогноз на завтра (11 июля 2025 года – 24 Канал). Я думаю, что ситуация скоро стабилизируется, но коммунальщики будут иметь много работы в последующие дни,

– добавил Андрей Садовый.

Отметим, из-за мощных дождей вблизи Львова вышла из берегов река Зубра, что повлекло подтопление нежилых зон и угрозу затопления части Франковского, Сиховского и Зализничного районов. Местные власти сообщили о затоплении более 20 улиц, 200 домов, десятков авто, а также амбулатории и детсада. Из-за паводка в городе частично остановлено движение трамваев, объявлен красный уровень опасности. Жителей призывают быть осторожными.