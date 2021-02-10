В российском Магадане бушует непогода, ветер местами достигает 33 метров в секунду. Из-за этого в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Сильный ветер буквально срывает крыши домов, таких случаев уже по меньшей мере 46 Соответствующие видео местные жители публикуют в соцсетях.

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Подверглись разрушениям не только жилые, но и административные здания, кроме этого –банки, школы, детские сады. На одной из улиц ветер повалил на припаркованные рядом автомобили строительные материалы с крыши.

На видео, которые появляются в сети, видно шокирующие последствия циклона. Ветер разносит мусор и фактически сбивает с ног пешеходов, им приходится держаться за столбы и заборы, чтобы устоять на месте.

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Заметим, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни улучшения погоды в Магадане ожидать не стоит. Напротив, скорость ветра будет расти и может достигать даже 38 метров в секунду.

Ураганный ветер наделал беды в Магадане / Фото из соцсетей

Непогода бушует везде