Несмотря на повышение температуры воздуха в Украине и солнечную погоду в большинстве областей, Юг продолжает страдать от непогоды.

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Последствия проливных дождей в Мариуполе

Издание MRPL.CITY сообщает, что ливни, грозы и град, которые накрыли Мариуполь в ночь на 17 июня, снова привели к многочисленным подтоплениям жилых домов и квартир.

На улицах города образовались большие "озера", в которых буквально тонули автомобили. Кроме того, сильные порывы ветра повалили деревья и порвали провода. Вследствие аварийных ситуаций во всех районах города произошли отключения электроэнергии.

Местные жители сообщают, что бульвар Хмельницкого 2, теперь получил собственное "озеро". Вода там в квартирах и подъездах. За считанные часы дождевой водой затопило площадь Кирова и дорогу под мостом возле "Самолета".



Сильный ветер повалил в городе деревья / Фото MRPL.CITY

Последствия непогоды в Киеве: смотрите видео

В мариупольском подъезде горела щитовая: смотрите видео

Ситуация в городах Запорожья

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали о последствиях ухудшения погоды в Запорожской области. Из-за сильных дождей 17 июня на территории всей области поднялся уровень воды, а на побережье Азовского моря из-за порывов ветра до 24 метров в секунду и высоты волн 13 – 15 дециметров образовалась нагонная волна на берег.

В Приморске стихия "заблокировала" на базе отдыха "Автотурист" 3 взрослых и 5 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Спасатели переправили их на базу, расположенную рядом.

Также сотрудники ГСЧС вытащили микроавтобус Volkswagen Crafter, который застрял за поселком Степок на бездорожье. В нем было 3 взрослых и двое детей 10 и 12 лет.

В Бердянске под водой оказался один из пляжей города. Из-за большого количества осадков произошло подтопление двух частных домовладений в городах Орехово и Гуляйполе. По состоянию на 15:00 бойцы ГСЧС с помощью мотопомп откачали 350 кубометров воды.

Стихия причинила ущерб жителям Запорожья: смотрите фото ГСЧС

Спасатели борются с непогодой в Запорожье: смотрите видео

Кроме этого, РИА – "Мелитополь" сообщает, что в Кирилловке утром прошла гроза с сильным дождем, а потом начал усиливаться ветер – до 28 метров в секунду.

Это привело к возникновению шторма в акватории Азовского моря. Вода постепенно поглощает пляжи и уже заливает базы отдыха, расположенные на первой линии у моря. Очевидцы говорят, что воды уже по щиколотку и она продолжает прибывать.

Курортную Кирилловку затопило: смотрите видео

Важно! Несмотря на потепление и солнечную погоду на большей части территории, в южной и восточной частях страны 17 и 18 июня и в дальнейшем ожидают непогоду. Там прогнозируют дожди, грозы и шквальный ветер.