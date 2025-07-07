Зафиксировано повреждение кровель, также есть поваленные деревья. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Александра Коваля.

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От стихийного бедствия пострадал Дубенский и Варашский районы.

В обоих районах непогода повалила деревья.

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Кроме того, на Дубенщине, предварительно, в более 10 жилых домах повреждена кровля.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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"На месте работают представители ГСЧС. Относительно обесточивания, то "Ровнооблэнерго" сейчас собирает информацию", – сообщил Александр Коваль.

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Председатель ОВА призвал жителей области во время урагана не пренебрегать элементарными правилами безопасности: