Зафіксовано пошкодження покрівель, також є повалені дерева. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Рівненської ОВА Олександра Коваля.

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Які наслідки негоди на Рівненщині

Від стихійного лиха постраждав Дубенський та Вараський райони.

В обох районах негода повалила дерева.

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Окрім того, на Дубенщині, попередньо, у понад 10 житлових будинках пошкоджено покрівлю.

На щастя, минулося без постраждалих.

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"На місці працюють представники ДСНС. Щодо знеструмлень, то "Рівнеобленерго" наразі збирає інформацію", – повідомив Олександр Коваль.

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Голова ОВА закликав мешканців області під час буревію не нехтувати елементарними правилами безпеки: