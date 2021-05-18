Что известно о непогоде в Украине

Больше всего пострадал поселок Великая Лепетиха Херсонской области. Там ураган пронесся по нескольким улицам.

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Местные жители боялись, выдержат ли сильный ветер стены домов, ведь крыши срывало и сносило в воздух на их глазах.

Дождь лил, думаю, выйду посмотрю, что это за шифер падал. Засветила, а у меня половины дома нет. Все снесло, побило сарай и все,

– рассказала жительница Великой Лепетихи Лидия.

За полчаса непогода разбила более сотни сооружений. 18 мая люди всем селом чинят крыши. Если нет шифера, временно накрывают пленкой. Кое-кто, чтобы закрыть дыры в крыше, разобрал забор.

Последствия урагана на Херсонщине

Всего сильный ветер повредил 85 жилых домов. Он повалил деревья, порвал провода, поломал заборы. Больше всего от непогоды пострадало хозяйство на краю села. Лишь чудом во время непогоды никто не пострадал.

Ситуацию в Великой Лепетихе признали чрезвычайной. По предварительным подсчетам, убытки – более миллиона гривен. Как компенсировать их людям, в общине не знают.

Таких средств у нас нет. 300 тысяч у нас заложено резервного фонда. И то, что есть, мы можем дать. Далее надеемся на помощь власти из центральных органов,

– рассказал глава Великолепетихской территориальной общины Максим Колокот.

Кроме Великой Лепетихи, непогода прокатилась еще несколькими районами. Электроэнергия исчезла в 50 селах. В Аскании-Нов закрыли заповедник для посетителей.

Затоплена Жмеринка

В городе Жмеринка Винницкой области изрядно подтопило частные дома. Ливень с градом налетел внезапно вечером. За считанные секунды подворья, расположенные в низине, превратились в реки. Воды было столько, что в нескольких домах плавала мебель. Воду откачивали спасатели.

Непогода коснулась и других городов. Так, 18 мая во Львове выпал град размером с горошину. В столице во время сильного ветра и грозы падали деревья. На некоторых улицах воды было по колено.

Во Львове выпал крупный град: видео

Смотрите видео затопленного Киева:

Обратите внимание! 19 мая погода в Украине и дальше будет дождливой. Синоптики прогнозируют грозы во всех областях. Температура воздуха будет колебаться от +15 до +22 градусов.