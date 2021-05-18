Що відомо про негоду в Україні

Найбільше постраждало селище Велика Лепетиха Херсонської області. Там буревій пронісся кількома вулицями.

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Місцеві мешканці боялися, чи витримають сильний вітер стіни будинків, адже дахи зривало і зносило у повітря на їхніх очах.

Дощ лив, думаю, вийду подивлюсь, що це за шифер падав. Засвітила, а у мене половини хати немає. Все знесло, побило сарай і все,

– розповіла мешканка Великої Лепетихи Лідія.

За пів години негода потрощила понад сотню споруд. 18 травня люди усім селом лагодять дахи. Якщо немає шиферу, тимчасово накривають плівкою. Дехто, аби закрити дірки в даху, розібрав паркан.

Наслідки буревію на Херсонщині

Загалом сильний вітер пошкодив 85 житлових будинків. Він повалив дерева, порвав дроти, поламав паркани. Найбільше від негоди постраждало господарство на краю села. Лише дивом під час негоди ніхто не постраждав.

Ситуацію у Великій Лепетисі визнали надзвичайною. За попередніми підрахунками, збитки – понад мільйон гривень. Як компенсувати їх людям, у громаді не знають.

Таких коштів в нас немає. 300 тисяч в нас закладено резервного фонду. І те, що є, ми можемо дати. Далі сподіваємось на допомогу влади з центральних органів,

– розповів голова Великолепетиської територіальної громади Максим Колокот.

Крім Великої Лепетихи, негода прокотилася ще кількома районами. Електроенергія зникла у 50 селах. У Асканії-Новій зачинили заповідник для відвідувачів.

Затоплена Жмеринка

У місті Жмеринка Вінницької області добряче підтопило приватні будинки. Злива з градом налетіла раптово ввечері. За лічені секунди обійстя, розташовані у низині, перетворились на ріки. Води було стільки, що в кількох будинках плавали меблі. Воду відкачували рятувальники.

Негода торкнулася й інших міст. Так, 18 травня у Львові випав град розміром з горошину. У столиці під час сильного вітру та грози падали дерева. На деяких вулицях Києва води було по коліна.

У Львові випав великий град: відео

Дивіться відео затопленого Києва:

Зверніть увагу! 19 травня погода в Україні й далі буде дощовою. Синоптики прогнозують грози у всіх областях. Температура повітря коливатиметься від +15 до +22 градусів.