Непогода в Николаеве: автомобили плавают по улицам – фото, видео
В Николаеве 24 июня прошел мощный ливень. Из-за дождя затопило ряд улиц и остановки общественного транспорта. Автомобилям приходится не ехать, а буквально плавать по улицам.
Вследствие мощного ливня 24 июня в Николаеве затопило ряд улиц, сообщают "Новости N".
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Местные жители публикуют в сети фото и видео непогоды. Уже традиционно затопило нижнюю часть города. Больше всего пострадал Центральный проспект. По нему машины не едут, а буквально плывут. Некоторые припаркованные машины почти полностью покрыла вода.
Подтопило также остановки общественного транспорта.
Кроме того, 24 июня в Николаеве прорвало водопроводную магистраль. В результате фонтан воды поднялся на высоту 10 метров.
Улицы Николаева затопило / Фото "Новости N"
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