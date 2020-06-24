В Николаеве 24 июня прошел мощный ливень. Из-за дождя затопило ряд улиц и остановки общественного транспорта. Автомобилям приходится не ехать, а буквально плавать по улицам.

Вследствие мощного ливня 24 июня в Николаеве затопило ряд улиц, сообщают "Новости N".

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Местные жители публикуют в сети фото и видео непогоды. Уже традиционно затопило нижнюю часть города. Больше всего пострадал Центральный проспект. По нему машины не едут, а буквально плывут. Некоторые припаркованные машины почти полностью покрыла вода.

Подтопило также остановки общественного транспорта.

Кроме того, 24 июня в Николаеве прорвало водопроводную магистраль. В результате фонтан воды поднялся на высоту 10 метров.

Улицы Николаева затопило / Фото "Новости N"



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