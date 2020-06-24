У Миколаєві 24 червня пройшла потужна злива. Через дощ затопило низку вулиць та зупинки громадського транспорту. Автомобілям доводиться не їхати, а буквально плавати вулицями.

Внаслідок потужної зливи 24 червня у Миколаєві затопило низку вулиць, повідомляють "Новости N".

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Місцеві жителі публікують у мережі фото та відео негоди. Уже традиційно затопило нижню частину міста. Найбільше постраждав Центральний проспект. По ньому автівки не їдуть, а буквально пливуть. Деякі припарковані машини майже повністю покрила вода.

Підтопило також зупинки громадського транспорту.

Крім того, 24 червня у Миколаєві прорвало водопровідну магістраль. У результаті фонтан води піднявся на висоту 10 метрів.

Вулиці Миколаєва затопило / Фото "Новости N"

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