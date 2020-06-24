Негода у Миколаєві: автомобілі плавають вулицями – фото, відео
У Миколаєві 24 червня пройшла потужна злива. Через дощ затопило низку вулиць та зупинки громадського транспорту. Автомобілям доводиться не їхати, а буквально плавати вулицями.
Внаслідок потужної зливи 24 червня у Миколаєві затопило низку вулиць, повідомляють "Новости N".
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Місцеві жителі публікують у мережі фото та відео негоди. Уже традиційно затопило нижню частину міста. Найбільше постраждав Центральний проспект. По ньому автівки не їдуть, а буквально пливуть. Деякі припарковані машини майже повністю покрила вода.
Підтопило також зупинки громадського транспорту.
Крім того, 24 червня у Миколаєві прорвало водопровідну магістраль. У результаті фонтан води піднявся на висоту 10 метрів.
Вулиці Миколаєва затопило / Фото "Новости N"
Наслідки зливи у Миколаєві: дивіться відео
Негода в Україні: основне
- Найбільше під затяжних дощів постраждали Прикарпаття та Буковина.
- За інформацією ДСНС, внаслідок негоди в Івано-Франківській області підтоплені понад 200 населених пунктів. До 29 міст та сіл немає під’їзду.
- Загалом на Прикарпатті зруйновані 110 кілометрів автодоріг, 1 850 метрів берегоукріплень та 90 мостів.
- В Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях пошкоджено 429,7 кілометра автодоріг та 130 мостів. Порушене транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.
- Внаслідок стихії на Буковині загинули три людини, ще одна – зникла безвісти.
- В Івано-Франківській та Чернівецькій областях без газу залишилися 10 тисяч людей.
- На Прикарпаття прилетів перший гелікоптер з допомогою.
- 24 червня негода підступила до Тернопільщини: там стався перелив через дамбу.
- Вздовж Дністра у Могилеві-Подільському, що на Вінниччині, затопило вулиці.
- Потужна гроза з градом пройшла в Одесі.