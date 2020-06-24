У Могилеві-Подільському, що на Вінниччині, 24 червня зафіксували перші підтоплення на вулицях уздовж Дністра. Причиною цього став контрольований скид води із водосховища Дністровської ГЕС.

На Вінниччині підтопило вулиці

Про підтоплення вулиць у Могилеві-Подільському розповів міський голова Петро Бровко, пише "Місто".

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Наразі рівень води у Дністрі – 6,25 метра. Почалось підтоплення декількох вулиць – Дачної, Грушевського. Підтоплення житлових будинків поки що немає, є підтоплення садиб,

– заявив Бровко.

Та додав, що ситуація контрольована, а лякати людей немає підстав. Адже критично, коли Дністер сягає 7,2 метра.

За словами міського голови, води з Галича та Заліщиків прибувають вже менше. А запас водосховища Дністровської ГЕС – приблизно 2 метри.



У Могилеві-Подільському затопило вулиці / Фото "Міста"



Влада заявляє, що контролює ситуацію / Фото "Міста"

Яким є прогноз влади

Бровко додав, що це набагато більший резерв, ніж той, який був у 2008 році. Тоді запас був всього 20 сантиметрів, а місто серйозно затопило.

Однак міська влада розуміє, що площа затоплених територій може збільшитися. "Можуть бути підтоплення, але я сподіваюся, що їх вдасться уникнути. Ми пройшли всі підготовчі періоди і готові до цього", – пояснив мер.



Він також зазначив, що о 14.00 в Могилеві-Подільському відбудеться засідання "паводкового" комітету за участю голови ОДА Сергія Борзова та керівництва Управління ДСНС в області.

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