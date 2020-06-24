Негода дісталася Вінниччини: уздовж Дністра підтоплює вулиці – фото
У Могилеві-Подільському, що на Вінниччині, 24 червня зафіксували перші підтоплення на вулицях уздовж Дністра. Причиною цього став контрольований скид води із водосховища Дністровської ГЕС.
На Вінниччині підтопило вулиці
Про підтоплення вулиць у Могилеві-Подільському розповів міський голова Петро Бровко, пише "Місто".
Читайте також Захід України під водою: зруйновані дороги і підтоплені будинки – фото, відео
Наразі рівень води у Дністрі – 6,25 метра. Почалось підтоплення декількох вулиць – Дачної, Грушевського. Підтоплення житлових будинків поки що немає, є підтоплення садиб,
– заявив Бровко.
Та додав, що ситуація контрольована, а лякати людей немає підстав. Адже критично, коли Дністер сягає 7,2 метра.
За словами міського голови, води з Галича та Заліщиків прибувають вже менше. А запас водосховища Дністровської ГЕС – приблизно 2 метри.
У Могилеві-Подільському затопило вулиці / Фото "Міста"
Влада заявляє, що контролює ситуацію / Фото "Міста"
Яким є прогноз влади
Бровко додав, що це набагато більший резерв, ніж той, який був у 2008 році. Тоді запас був всього 20 сантиметрів, а місто серйозно затопило.
Однак міська влада розуміє, що площа затоплених територій може збільшитися. "Можуть бути підтоплення, але я сподіваюся, що їх вдасться уникнути. Ми пройшли всі підготовчі періоди і готові до цього", – пояснив мер.
Він також зазначив, що о 14.00 в Могилеві-Подільському відбудеться засідання "паводкового" комітету за участю голови ОДА Сергія Борзова та керівництва Управління ДСНС в області.
Зверніть увагу Затоплені цілі міста: відео повені на Прикарпатті з висоти пташиного польоту
Негода в Україні: основне
- Найбільше під затяжних дощів постраждали Прикарпаття та Буковина.
- За інформацією ДСНС, внаслідок негоди в Івано-Франківській області підтоплені понад 200 населених пунктів. До 29 міст та сіл немає під’їзду.
- Загалом на Прикарпатті зруйновані 110 кілометрів автодоріг, 1 850 метрів берегоукріплень та 90 мостів.
- В Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях пошкоджено 429,7 кілометра автодоріг та 130 мостів. Порушене транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.
- Внаслідок стихії на Буковині загинули три людини, ще одна – зникла безвісти.
- В Івано-Франківській та Чернівецькій областях без газу залишилися 10 тисяч людей.
- На Прикарпаття прилетів перший гелікоптер з допомогою.