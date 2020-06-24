Непогода добралась до Винницкой области: вдоль Днестра подтапливает улицы – фото, видео
В Могилеве-Подольском Винницкой области 24 июня зафиксировали подтопления на улицах вдоль Днестра. Причиной этого стал контролируемый сброс воды из водохранилища Днестровской ГЭС. Власти Винницы заявили, что при необходимости готовы оказать помощь.
В Винницкой области подтопило улицы
О подтоплении улиц в Могилеве-Подольском рассказал мэр Петр Бровко, пишет "Місто".
Читайте также Запад Украины под водой: разрушенные дороги и подтопленные дома – фото, видео
Сейчас уровень воды в Днестре – 6,25 метра. Началось подтопление нескольких улиц – Дачной, Грушевского. Подтопления жилых домов пока нет, есть подтопления усадеб,
– заявил Бровко.
И добавил, что ситуация контролируется, а пугать людей нет оснований. Ведь критично, когда Днестр достигает 7,2 метра.
По словам городского главы, воды из Галича и Залещиков прибывает уже меньше. А запас водохранилища Днестровской ГЭС – примерно 2 метра.
В Могилеве-Подольском затопило улицы / Фото "Місто"
Власть заявляет, что контролирует ситуацию / Фото "Місто"
Каков прогноз власти
Бровко добавил, что это гораздо больший резерв, чем тот, который был в 2008 году. Тогда запас был всего 20 сантиметров, а город серьезно затопило.
Однако городская власть понимает, что площадь затопленных территорий может увеличиться. "Могут быть подтопления, но я надеюсь, что их удастся избежать. Мы прошли все подготовительные периоды и готовы к этому", – объяснил мэр.
Он также отметил, что в 14.00 в Могилеве-Подольском состоится заседание "паводкового" комитета с участием председателя ОГА Сергея Борзова и руководства Управления ГСЧС в области.
Обратите внимание Затоплены целые города: видео наводнения на Прикарпатье с высоты птичьего полета
Винница готова оказать помощь
Могилеву-Подольскому и Ямполю, которые оказались под угрозой подтопления, готова помочь Винница, сообщил в фейсбуке винницкий городской председатель Сергей Моргунов.
По его словам, при необходимости Винница предоставит специальную технику и специалистов.
Винницкие общины будут сильнее, если мы будем подставлять плечо друг другу. Мы должны максимально объединить усилия, чтобы поддержать общины, которые переживают серьезный вызов,
– отметил Моргунов.
В Могилеве-Подольском затопило улицы: смотрите карту
Последствия непогоды в Могилеве-Подольском: смотрите видео
Непогода в Украине: основное
- Больше всего из-за затяжных дождей пострадали Прикарпатье и Буковина.
- По информации ГСЧС, в результате непогоды в Ивано-Франковской области подтоплены более 200 населенных пунктов. До 29 городов и сел нет подъезда.
- Всего на Прикарпатье разрушены 110 километров автодорог, 1 850 метров береговых укреплений и 90 мостов.
- В Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях повреждено 429,7 километра автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.
- В результате стихии на Буковине погибли три человека, еще один – пропал без вести.
- В Ивано-Франковской и Черновицкой областях без газа остались 10 тысяч человек.
- На Прикарпатье прилетел первый вертолет с помощью.