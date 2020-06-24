В Могилеве-Подольском Винницкой области 24 июня зафиксировали подтопления на улицах вдоль Днестра. Причиной этого стал контролируемый сброс воды из водохранилища Днестровской ГЭС. Власти Винницы заявили, что при необходимости готовы оказать помощь.

В Винницкой области подтопило улицы

О подтоплении улиц в Могилеве-Подольском рассказал мэр Петр Бровко, пишет "Місто".

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Сейчас уровень воды в Днестре – 6,25 метра. Началось подтопление нескольких улиц – Дачной, Грушевского. Подтопления жилых домов пока нет, есть подтопления усадеб,

– заявил Бровко.

И добавил, что ситуация контролируется, а пугать людей нет оснований. Ведь критично, когда Днестр достигает 7,2 метра.

По словам городского главы, воды из Галича и Залещиков прибывает уже меньше. А запас водохранилища Днестровской ГЭС – примерно 2 метра.



В Могилеве-Подольском затопило улицы / Фото "Місто"



Власть заявляет, что контролирует ситуацию / Фото "Місто"

Каков прогноз власти

Бровко добавил, что это гораздо больший резерв, чем тот, который был в 2008 году. Тогда запас был всего 20 сантиметров, а город серьезно затопило.

Однако городская власть понимает, что площадь затопленных территорий может увеличиться. "Могут быть подтопления, но я надеюсь, что их удастся избежать. Мы прошли все подготовительные периоды и готовы к этому", – объяснил мэр.

Он также отметил, что в 14.00 в Могилеве-Подольском состоится заседание "паводкового" комитета с участием председателя ОГА Сергея Борзова и руководства Управления ГСЧС в области.

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Винница готова оказать помощь

Могилеву-Подольскому и Ямполю, которые оказались под угрозой подтопления, готова помочь Винница, сообщил в фейсбуке винницкий городской председатель Сергей Моргунов.

По его словам, при необходимости Винница предоставит специальную технику и специалистов.

Винницкие общины будут сильнее, если мы будем подставлять плечо друг другу. Мы должны максимально объединить усилия, чтобы поддержать общины, которые переживают серьезный вызов,

– отметил Моргунов.

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