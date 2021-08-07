В частности сильно пострадал один из крупнейших городов страны – Краков. Там даже собрался кризисный штаб во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким.

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Подробнее о погоде в Польше

Ветер посрывал крыши и повредил линии электропередач. Сильные ливни в Малопольском воеводстве затопили:

более 700 домов;

более 100 дорог и улиц.

Работники чрезвычайных служб за последнюю ночь выезжали на вызовы более 2 тысяч раз.

Вода вышла из берегов

В населенном пункте Глогув местная река Глогувек вышла из берегов и затопила частные дома. А также – дорогу национального значения, ведущую в курортный городок Закопане.

Отметим! Тревожные показатели по всей Малопольше превысили уже 3 реки.

Непогода в Польше: смотрите видео Rzeszów News

Реки вышли из берегов и затопили дороги: смотрите видео World Meteoweb​

В ряде городов работают пожарная часть и полиция. О пострадавших пока неизвестно.

Прогнозы метеорологов

По словам польских метеорологов, в дальнейшем сильные дожди возможны на юге и востоке страны.

Важно! В Украине также бушует непогода. Сильный ветер и грозы подтопили дома и повалили деревья.