Зокрема дуже постраждало одне із найбільших міст країни – Краків. Там навіть зібрався кризовий штаб на чолі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким.

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Детальніше про погоду в Польщі

Вітер позносив дахи та пошкодив лінії електропередач. Сильні зливи у Малопольському воєводстві затопили:

понад 700 будинків;

понад 100 доріг та вулиць.

Працівники надзвичайних служб за останню ніч виїжджали на виклики понад 2 тисячі разів.

Вода вийшла з річок

У населеному пункті Ґлоґув місцева річка Ґлоґувек вийшла з берегів і затопила приватні будинки. А також – дорогу національного значення, яка веде до курортного містечка Закопане.

Відзначимо! Тривожні показники по всій Малопольщі перевищили вже 3 річки.

Негода в Польщі: дивіться відео Rzeszów News

Річки повиходили з берегів і затопили дороги: дивіться відео World Meteoweb

У низці міст працюють пожежна частина та поліція. Про постраждалих наразі невідомо.

Прогнози метеорологів

За словами польських метеорологів, надалі сильні дощі можливі на Півдні та Сході країни.

Важливо! В Україні також вирує негода. Сильний вітер та грози підтопили будинки та повалили дерева.