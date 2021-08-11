Обильные дожди на севере страны прошли 10 и 11 августа. Они привели к череде наводнений.

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Сильнее всего пострадали провинции Синоп и Бартин, в которой без вести пропала 80-летняя женщина. Также от наводнения пострадали провинции:

Карабюк;

Кастамону.

"Мы спасли заблокированных людей из домов, расположенных в руслах рек. Наши бригады также спасали людей, которые застряли в машинах", – отметил губернатор провинции Бартин Синан Гюнер.



Последствия наводнения в Турции / Фото Anadolu



Затопило ряд провинций / Фото IHA

Последствия наводнений

Сильные дожди затопили дома и предприятия. Также непогода разрушила большое количество мостов и дорог.

По информации управления по чрезвычайным ситуациям страны, сейчас известно о 13 жертвах. Они пострадали из-за обрушения моста, который соединяет Бартин и Карабюк.

Отметим! На черноморском побережье Турции в июле погибли 6 человек из-за наводнений и оползней.

Последствия непогоды в Турции / Фото AA

Из-за обильных осадков доступ к десяткам сел сейчас заблокирован. Некоторые населенные пункты остались без электроснабжения. В то же время более 100 человек эвакуировали из их домов.

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