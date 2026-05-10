Украинцев предупреждают о заморозках и дождях: какие области пострадают больше всего

В некоторые области Украины 11 мая посетит непогода. В частности, ожидаются дожди, грозы и даже град.

Ночью и утром будут наблюдаться слабые туманы и заморозки на поверхности почвы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В какие области придет непогода?

11 мая погодные условия в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления и теплый фронт с юго-запада. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и заморозки.

Львовская область

Во Львовской области 11 мая ожидается переменная облачность. Днем будет идти небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Также прогнозируют грозы и местами град.

Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, во второй половине дня будут шквалы местами 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки от 0 до 2 градусов мороза. Днем температура станет намного теплее и поднимется до 20 – 25 градусов.

Ровенская область

На Ровенщине 11 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Также прогнозируют ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 – 5 градусов мороза.

Днем температура станет значительно выше: в области – +17 – +22 градусов, в городе – +19 – +21 градуса.

Волынская область

11 мая погоду на Волыни будет определять поле пониженного атмосферного давления с влиянием теплого фронта с юго-запада. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, однако ночью и утром возможен слабый туман.

Прогнозируют юго-восточный ветер, 7 – 12 метров в секунду, шквалы днем не прогнозируются.

Температура по области ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0 – 5 градусов мороза. Днем в регионе прогнозируют 17 – 22 градусов тепла. В областном центре также будет довольно тепло – +18 – +21 градусов.

Где еще синоптики ранее прогнозировали непогоду?

Синоптики еще с начала мая предупреждали об опасных погодных явлениях, в частности о кратковременных дождях, грозах и повышенном уровне пожарной опасности.

Больше всего погодные проблемы ожидали в центральных областях, на востоке и в Карпатах. В части регионов прогнозировали жару днем и ночные заморозки на почве.

11 мая, по предварительным прогнозам, осадки должны были пройти в большинстве западных областей, Винницкой и Житомирской, тогда как в восточных регионах и на юго-востоке синоптики прогнозировали теплую, солнечную погоду. Температура воздуха колебалась от 5 – 12 градусов ночью до 17 – 22 градусов днем, при этом местами днем прогнозировали до 26 градусов тепла.

12 мая дожди и грозы ожидали в Карпатах и частично на западе Украины, а остальные регионы должны были оставаться под влиянием сухого и солнечного фронта.

Кроме того, Укргидрометцентр ранее предупреждал о чрезвычайном уровне пожарной опасности 10 – 11 мая в большинстве областей, за исключением Крыма, Волыни, Одесской, Николаевской области и Закарпатья. 11 мая к списку добавились Запорожская, Кировоградская и Днепропетровская области.