Как сообщают спасатели, по состоянию на утро 9 августа без электричества находятся 49 населенных пунктов. Причем 47 из них в Закарпатской области.
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Где нет света из-за непогоды
По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты линий электропередач. Поэтому свет исчез.
- Закарпатская область – 47 населенных пунктов;
- Сумская область – 2 населенных пункта.
Бригады облэнерго, как отметили в ГСЧС, работают для того, чтобы возобновить поставки электроэнергии.
В понедельник, 9 августа, на большинстве территории страны погода будет солнечной и теплой. Впрочем, Запад могут поливать грозы. Не обойдет непогода и Закарпатье: там прогнозируют грозу со шквальным ветром.
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