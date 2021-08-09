Як повідомляють рятувальники, станом на ранок 9 серпня без електрики перебувають 49 населених пунктів. Причому 47 з них у Закарпатській області.

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Де немає світла через негоду

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, через ускладнення погодних умов спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач. Відтак світло зникло.

Закарпатська область – 47 населених пунктів;

Сумська область – 2 населені пункти.

Бригади обленерго, як відзначили у ДСНС, працюють для того, аби відновити постачання електроенергії.

У понеділок, 9 серпня, на більшості території країни погода буде сонячною і теплою. Втім, Захід можуть поливати грози. Не омине негода і Закарпаття: там прогнозують грозу зі шквальним вітром.

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