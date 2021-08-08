Дійсно, найхолодніше буде у західних областях. Температура повітря триматиметься на рівні +24...+26 градусів. Ба більше, вдень та вночі у регіонах будуть дощі з грозами.
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Крім того, грози можливі в Донецькій та Харківській областях. Проте там буде трішки тепліше – +29...+31 градус.
В інших областях сухо
На Півдні, Півночі, у Центрі та частині східних областей – хмарно з проясненнями. Опадів можна не чекати. Позначки термометрів коливатимуться від +26 до +31 градуса.
Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.
Яка погода буде у Києві
У столиці тиждень почнеться із хорошої погоди. Буде не надто спекотно, але й не холодно – +29...+31. Дощів не прогнозують.
Прогноз погоди у містах України на 9 серпня
Ужгород – +27...+29
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +27...+29
Вінниця – +29...+31
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +28...+30
Суми – +29...+31
Полтава – +29...+31
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +32...+34
Харків – +29...+31
Київ – +29...+31
Погода в Україні / Карта Укргідрометцентру