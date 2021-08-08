Дійсно, найхолодніше буде у західних областях. Температура повітря триматиметься на рівні +24...+26 градусів. Ба більше, вдень та вночі у регіонах будуть дощі з грозами.

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Крім того, грози можливі в Донецькій та Харківській областях. Проте там буде трішки тепліше – +29...+31 градус.

В інших областях сухо

На Півдні, Півночі, у Центрі та частині східних областей – хмарно з проясненнями. Опадів можна не чекати. Позначки термометрів коливатимуться від +26 до +31 градуса.

Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Зверніть увагу! Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що з понеділка, 9 серпня, варто чекати підвищення температури. Тому, ймовірно, спека ще повернеться в Україну.

Яка погода буде у Києві

У столиці тиждень почнеться із хорошої погоди. Буде не надто спекотно, але й не холодно – +29...+31. Дощів не прогнозують.

Прогноз погоди у містах України на 9 серпня

Ужгород – +27...+29

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +27...+29

Вінниця – +29...+31

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +28...+30

Суми – +29...+31

Полтава – +29...+31

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +32...+34

Харків – +29...+31

Київ – +29...+31



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