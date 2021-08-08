Действительно, холоднее всего будет в западных областях. Температура воздуха будет держаться на уровне +24...+26 градусов. Более того, днем и ночью в регионах будут дожди с грозами.
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Кроме того, грозы возможны в Донецкой и Харьковской областях. Однако там будет немного теплее – +29...+ 31 градус.
В других областях сухо
На Юге, Севере, в Центре и части восточных областей – облачно с прояснениями. Осадков можно не ждать. Отметки термометров будут колебаться от +26 до +31 градуса.
Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.
Какая погода будет в Киеве
В столице неделя начнется с хорошей погоды. Будет не слишком жарко, но и не холодно – +29...+31. Дождей не прогнозируют.
Прогноз погоды в городах Украины на 9 августа
Ужгород – +27...+29
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +27...+29
Винница – +29...+31
Одесса – +29...+31
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +28...+30
Сумы – +29...+31
Полтава – +29...+31
Днепр – +28...+30
Запорожье – +29...+31
Донецк – +29...+31
Луганск – +32...+34
Харьков – +29...+31
Киев – +29...+31
Погода в Украине / Карта Укргидрометцентра