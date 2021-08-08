Действительно, холоднее всего будет в западных областях. Температура воздуха будет держаться на уровне +24...+26 градусов. Более того, днем и ночью в регионах будут дожди с грозами.

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Кроме того, грозы возможны в Донецкой и Харьковской областях. Однако там будет немного теплее – +29...+ 31 градус.

В других областях сухо

На Юге, Севере, в Центре и части восточных областей – облачно с прояснениями. Осадков можно не ждать. Отметки термометров будут колебаться от +26 до +31 градуса.

Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

Обратите внимание! Синоптик Наталья Диденко предупредила, что с понедельника, 9 августа, стоит ждать повышения температуры. Поэтому, вероятно, жара еще вернется в Украину.

Какая погода будет в Киеве

В столице неделя начнется с хорошей погоды. Будет не слишком жарко, но и не холодно – +29...+31. Дождей не прогнозируют.

Прогноз погоды в городах Украины на 9 августа

Ужгород – +27...+29

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +27...+29

Винница – +29...+31

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +28...+30

Сумы – +29...+31

Полтава – +29...+31

Днепр – +28...+30

Запорожье – +29...+31

Донецк – +29...+31

Луганск – +32...+34

Харьков – +29...+31

Киев – +29...+31



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