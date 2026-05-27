Сломанные деревья и мощные ливни: какие последствия непогоды в Украине

В Украине прошли сильные ветры, дожди, а иногда и град. В результате непогоды обвалились деревья и образовались значительные пробки на дорогах.

Информацию о последствиях после непогоды в Украине собрал 24 Канал.

Смотрите также Жителей одной из областей на Западе предупредили о сильном ветре

Что известно о непогоде в Украине?

Мощные ливни и порывы ветра накрыли большинство областей Украины. Спасатели и полиция предупредили граждан об опасности пребывания рядом с деревьями и легкими конструкциями.

В Винницкой области в результате сильного ветра обвалилось много деревьев. Из-за непогоды на дорогах образовались значительные пробки, а спасатели ликвидировали последствия более чем 20 раз.

Сломанные деревья на дорогах Винницкой области / Фото ГСЧС

В Хмельницкой области из-за мощных ветров также обвалились деревья и перекрыли дорогу. На трассах образовались пробки, а водителей предупредили о сложных условиях движения.

Последствия непогоды в Хмельницкой области: смотрите видео

В Черкасской области полиция ликвидировала дерево, которое обвалилось прямо на дорогу. В результате этого остановились автомобили и школьные автобусы. Впоследствии движение транспорта было оперативно восстановлено.

В Черкасской области дерево упало прямо на дорогу / Фото полиции

ГСЧС Львовской области также предупредила об опасности. Спасатели просят быть граждан осторожными и не находиться вблизи старых деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Также непогода добралась и до Киева. В столице около 17:50 прошел небольшой град, а всю среду 27 апреля в городе фиксируют мощные порывы ветра.

В Киеве прошел дождь и град: смотрите видео

Что еще известно о погоде в Украине?

В Украину в четверг, 28 мая, придет похолодание. В большинстве областей будет до +18 днем. Также в этот день будет облачно с прояснениями. Ночью на Юге и Востоке, днем по всей в Украине, кроме южных областей, Закарпатья и Прикарпатья, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Также большинство областей предупреждают о порывах ветра 15 – 20 метров в секунду.

Также синоптики прогнозируют, что средняя температура воздуха в следующем месяце на территории Украины составит от 19 до 23 градусов тепла. В Карпатах и Крымских горах значения будут колебаться от 16 до 20 градусов тепла.