Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Непогода в Украине

На 23 ноября объявлен I уровень опасности (желтый). Ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица. В частности:

в Киеве и области на дорогах гололедица, ночью значительный мокрый снег и налипание мокрого снега;

в северных областях, в Винницкой и Черкасской областях – значительный мокрый снег, налипание мокрого снега ночью, гололедица на дорогах;

в центральных, южных и восточных областях – значительный дождь. Также в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской областях ожидаются порывы ветра 17–22 метра в секунду, на юге местами до 25 метров в секунду;

в западных областях на дорогах гололедица.

Призываем водителей и пешеходов быть особенно осторожными, соблюдать правила безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок,

– подчеркнули в ГСЧС.

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Метеорологическое предупреждение на 23 ноября / Скриншот с Укргидрометцентра

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Погода на зиму в Украине