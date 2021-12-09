Спасатели рассказали, что причиной обесточивания стали дождь и мокрый снег. Рекордсменкой по количеству населенных пунктов без света стала Киевская область.
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Какие области пострадали от непогоды
- Киевская – обесточены 64 населенных пункта.
- Черниговская – 47 населенных пунктов.
- Житомирская – 15 населенных пунктов.
- Винницкая – 18 населенных пунктов.
- Донецкая – 4 населенных пункта.
К восстановлению энергоснабжения уже привлекли специалистов.
ГСЧС предупредила о гололедице
- Пресс-служба ГСЧС сообщила, что в четверг, 9 декабря, ряд областей Украины будет страдать от гололеда.
- Спасатели объявили о желтом уровне опасности. В частности, с нарушениями могут работать службы электроснабжения, связи, строительства, коммунального хозяйства. Иногда в случае желтого уровня опасности даже останавливают движение транспорта.
- Гололедицу прогнозируют в западных и северных областях.
- Страдать от непогоды придется также жителям Киева.
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