Спасатели рассказали, что причиной обесточивания стали дождь и мокрый снег. Рекордсменкой по количеству населенных пунктов без света стала Киевская область.

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Какие области пострадали от непогоды

  • Киевская – обесточены 64 населенных пункта.
  • Черниговская – 47 населенных пунктов.
  • Житомирская – 15 населенных пунктов.
  • Винницкая – 18 населенных пунктов.
  • Донецкая – 4 населенных пункта.

К восстановлению энергоснабжения уже привлекли специалистов.

ГСЧС предупредила о гололедице

  • Пресс-служба ГСЧС сообщила, что в четверг, 9 декабря, ряд областей Украины будет страдать от гололеда.
  • Спасатели объявили о желтом уровне опасности. В частности, с нарушениями могут работать службы электроснабжения, связи, строительства, коммунального хозяйства. Иногда в случае желтого уровня опасности даже останавливают движение транспорта.
  • Гололедицу прогнозируют в западных и северных областях.
  • Страдать от непогоды придется также жителям Киева.

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