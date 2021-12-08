В северных, Винницкой и Черкасской областях будет гололед (лед на стволах, ветках, проводах). Что касается дорог западных и северных областей, то здесь следует ожидать гололедицу.

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Внимательными следует быть и водителям Киева, поскольку дороги города тоже покроет лед. В ГСЧС отмечают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Справка. Во время желтого уровня опасности могут с нарушениями работать службы электроснабжения, связи, строительства, коммунального хозяйства. Движение транспорта останавливается.

Погода в Украине: последние новости

На западе Украины 9 декабря температура воздуха опустится до -5°C, но на востоке и юге прогнозируют до +7°C.

Солнечная погода 9 декабря будет только на Закарпатье. В других регионах будет облачно, однако без осадков.

В ряде морских портов Украины ввели ограничения из-за ухудшения погодных условий.

Полный текст публикации ГСЧС

Внимание! Предупреждение о гололедице!

9 декабря в северных, Винницкой и Черкасской областях гололед, на дорогах западных и северных областей гололедица (І уровень опасности, желтый).

В Киеве и области 9 декабря на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.