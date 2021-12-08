Их ввела Администрация морских портов Украины. Все из-за ухудшения погодных условий в отдельных регионах Украины.

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Запрет предусматривает ограничение на грузовые операции с зерновыми. Его ввели в портах:

"Измаил",

"Черноморск",

"Одесса",

"Южный".

Там ограничили грузовые операции с зерновыми из-за дождя. В то же время каналы ХМК, БДЛК, устье "Быстрое" открыты и функционируют без изменений.

Прогноз погоды на 8 декабря.

Погода в Украине в среду, 8 декабря, поражает разнообразием. Пока западные области будет засыпать снегом, на Востоке светит солнце, а остальные регионы будут поливать дожди. Солнечно будет только на Закарпатье, Донбассе и Луганщине. Облачно без снега и дождя – на Буковине и Волыни.

На дорогах – гололедица

Синоптики предупреждают об гололедице, которая будет на дорогах во всех западных областях, кроме Закарпатья. Также такая опасность подстерегает водителей на Севере и в части центральных регионов.