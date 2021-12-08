У північних, Вінницькій та Черкаській областях буде ожеледь (лід на стовбурах, гілках, дротах). Щодо доріг західних та північних областей, то тут слід очікувати ожеледицю.
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Уважними слід бути й водіям Києва, оскільки дороги міста теж вкриє лід. У ДСНС наголошують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.
Погода в Україні: останні новини
- На заході України 9 грудня температура повітря опуститься до -5, але на сході та півдні прогнозують до +7.
- Сонячна погода 9 грудня буде лише на Закарпатті. В інших регіонах буде хмарно, проте без опадів.
- У низці морських портів України ввели обмеження через погіршення погодніх умов.
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Увага! Попередження про ожеледицю!
9 грудня у північних, Вінницькій та Черкаській областях ожеледь, на дорогах західних та північних областей ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та області 9 грудня на дорогах ожеледиця.
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.