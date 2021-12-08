У північних, Вінницькій та Черкаській областях буде ожеледь (лід на стовбурах, гілках, дротах). Щодо доріг західних та північних областей, то тут слід очікувати ожеледицю.

До теми Мокро, слизько та перебої з транспортом: Київ потерпає від негоди – фоторепортаж

Уважними слід бути й водіям Києва, оскільки дороги міста теж вкриє лід. У ДСНС наголошують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Довідка. Під час жовтого рівня небезпеки можуть з порушеннями працювати служби електропостачання, зв'язку, будівництва, комунального господарства. Рух транспорту може припинитись.

Погода в Україні: останні новини

На заході України 9 грудня температура повітря опуститься до -5, але на сході та півдні прогнозують до +7.

Сонячна погода 9 грудня буде лише на Закарпатті. В інших регіонах буде хмарно, проте без опадів.

У низці морських портів України ввели обмеження через погіршення погодніх умов.

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Увага! Попередження про ожеледицю!

9 грудня у північних, Вінницькій та Черкаській областях ожеледь, на дорогах західних та північних областей ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та області 9 грудня на дорогах ожеледиця.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.