Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Где будут сильные дожди в ближайшие дни?

На Западе 15 – 16 июля будут кратковременные дожди. Далее, 17 июля, ожидаются значительные дожди и грозы.

На остальной территории без осадков. Только 16 июля в Житомирской и Винницкой, 17 июля в большинстве северных и центральных областей местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Где будут дожди и грозы в ближайшие трое суток / Скриншоты из Укргидрометцентра

Кстати, температура воздуха ночью +15 – +22 градуса, днем +29 – +34 градуса. Однако на Юге местами сильная жара +35 – +37 градусов. На Севере, во вторник и на Западе +24 – +30 градусов.

Синоптики также предупредили, что в течение 16 – 17 июля в западных областях ожидается снижение температуры до +18 – +23 градусов.