О непогоде в Украине 15 июля рассказывает 24 Канал со ссылкой на соответствующие областные центры по гидрометеорологии.

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Где ожидать непогоду 15 июля?

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в ряде областей Украины. Учитывать прогноз погоды нужно в таких регионах: