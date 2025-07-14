Про негоду в Україні 15 липня розповідає 24 Канал із посиланням на відповідні обласні центри з гідрометеорології.

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Де очікувати негоду 15 липня?

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в низці областей України. Зважати на прогноз погоди потрібно в таких регіонах: