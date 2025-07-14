Про негоду в Україні 15 липня розповідає 24 Канал із посиланням на відповідні обласні центри з гідрометеорології.
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Де очікувати негоду 15 липня?
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в низці областей України. Зважати на прогноз погоди потрібно в таких регіонах:
- У Львівській області 15 липня вночі та вранці може бути туман видимістю 200 – 500 метрів та місцями грози. У Львові очікується такий самий туман та гроза вдень. У регіоні оголошено підвищений рівень небезпечності.
- У Тернопільській області можуть бути грози вдень та подекуди град. Також оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
- У Рівненській області очікується туман з видимістю до 500 метрів – оголошено підвищений рівень небезпечності. Також відомо, що в другій половині дня 14 липня в місті очікуються грози та шквали вітру до 20 метрів за секунду.
- В Івано-Франківській області 15 липня може бути мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний до 12 метрів за секунду, а вдень місцями пориви до 20 метрів за секунду.
- У Сумській області та в місті вдень 15 липня очікується гроза – оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
- У Луцьку вночі та вранці очікується туман з видимістю до 20 метрів. Також підвищений рівень небезпечності.