Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Коли припиняться дощі та грози?

Метеоролог прогнозував, що до кінця другої декади липня в більшості областей очікується класична літня погода. Температура буде близькою до норми, тільки на Півдні вищою за неї на 2 – 4 градуси.

Найчастіше дощі йтимуть у західних і північних областях. Тим часом на. на Південному Сході прогнозується дефіцит опадів, що спричинить розвиток посухи.

Буде переважати вітер північно-західного напрямку, часом поривчастий. Атмосферний тиск очікується близьким до норми, без значних коливань протягом цього тижня.

У вівторок, 15 липня, на Заході й місцями Півночі будуть короткочасні грозові дощі. Тим часом на решті території опади не очікуються.

У середу, 16 липня, уночі без істотних опадів. Удень на Півдні й Заході будуть грозові дощі, місцями також можливі шквали, 15 – 20 метрів на секунду, а ще град.

У четвер, 17 липня, вночі на Заході, удень вже на більшій частині території нашої держави очікуються короткочасні дощі та грози. Удень подекуди можливий град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

У п'ятницю, 18 липня, уночі дощі будуть на Півночі, а вдень також можливі в центральних регіонах і на Слобожанщині. Тим часом у решті областей буде переважно сухо. Вдень у центральних і південних регіонах пориви, 15 – 20 метрів на секунду.

У суботу, 19 липня, уже в більшості областей істотні опади не передбачається. Тільки вдень у північно-східних регіонах, а ще на Поліссі можливі невеликі, місцями помірні дощі.

У неділю, 20 липня, за прогнозом Кібальчича, опади у більшості областей України не очікуються.

До речі, у частині областей температура вже побила рекорди. Зокрема, у Херсоні 9 липня зафіксували +39,4 градуса.