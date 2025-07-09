Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. В ближайший час, с удержанием до конца дня, в Киеве ожидается гроза с возможными шквалами ветра 15-20 метров в секунду.

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В Киеве прогнозируют грозу и шквалы ветра

Специалисты советуют киевлянам закрыть окна и держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, больших деревьев и не оставлять рядом с ними автомобили. Водителям рекомендуют снизить скорость движения.

В случае подтопления дорог или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую КК "Киевавтодор" по номеру: 044 284 74 19.

Если упало дерево или сломались ветви, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044 272 40 18.

При угрозе жизни из-за падения деревьев или веток немедленно обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 044 430 37 13 (КАРС).

В случае травмирования людей звоните в скорую помощь: 103.

Если исчезло светофорное регулирование или повреждены дорожные знаки, сообщайте в Центр организации дорожного движения по телефону: 050 387 35 42.