Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. У найближчу годину, з утриманням до кінця дня, у Києві очікується гроза з можливими шквалами вітру 15-20 метрів в секунду.

Читайте також Литиме як з відра: в яких областях будуть сильні дощі

У Києві прогнозують грозу та шквали вітру

Фахівці радять киянам зачинити вікна та триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев і не залишати поруч із ними автомобілі. Водіям рекомендують знизити швидкість руху.

У разі підтоплення доріг або тротуарів звертайтеся до диспетчерської КК "Київавтодор" за номером: 044 284 74 19.

Якщо впало дерево або зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044 272 40 18.

При загрозі життю через падіння дерев чи гілок негайно звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044 430 37 13 (КАРС).

У разі травмування людей телефонуйте швидку допомогу: 103.

Якщо зникло світлофорне регулювання або пошкоджені дорожні знаки, повідомляйте у Центр організації дорожнього руху за номером: 050 387 35 42.