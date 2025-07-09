Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Зверніть увагу Чи можлива сильна спека +50 градусів, коли похолодає і будуть зливи й грози: інтерв'ю про погоду

Дощі та грози в Україні

У четвер, 10 червня, на Заході, Житомирщині та Вінниччині будуть значні, а на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі. Також очікуються грози.

Уночі +12 – +17 градусів, а вдень +15 – +20 градусів. Однак у Житомирській і Вінницькій областях +21 – +26 градусів.

Тим часом на решті території України переважно без опадів. Лише у Київській, удень і в Черкаській та Одеській областях подекуди короткочасний дощ, гроза.

На решті території без опадів, лише в Київській, вдень і Черкаській та Одеській областях подекуди короткочасний дощ, гроза. Уночі +18 – +23 градуси, удень +29 – +34. Однак у східних, південно-східних, Сумській і Полтавській областях сильна спека +35 – +38 градусів.

Далі, 11 – 12 липня, в західних областях і на Лівобережжі подекуди короткочасний дощ з грозою. Тим часом на решті території без опадів.

У західних, Житомирській і Вінницькій областях уночі +10 – +15 градусів, удень +18 – +26 градусів. На Сході й Південному Сході вночі +21 – +26 градусів, удень сильна спека +35 – +38 градусів. На решті території вночі +14 – +19, удень +25 – +30 градусів.