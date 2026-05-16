Кое-где собирали горстями: западные области накрыл ливень и выпал град

В сети публикуют кадры непогоды, передает 24 Канал.

Днем субботы жители Ивано-Франковской области делились видео безумного ливня и града, который кое-где собирали горстями.

В самом Ивано-Франковске, как сообщается, подтопило ряд улиц.

Ливень и град накрыли и другие западные регионы, в частности Львовскую область. Дороги превратились в настоящие реки.

Злива на Заході: дивіться відео

В сети также поделились кадрами, как после ливня затопило подъезд многоэтажки.

Тим часом на Закарпатті блискавка поцілила у дах кількаповерхового будинку, спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували вогонь.

17 мая в Украине ожидается переменная облачность. Ночью на крайнем западе и востоке, днем в Украине, кроме запада, кратковременные дожди, местами грозы. Температура днем достигнет +23.

Заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит ранее предупреждал, что после большей части сухой погоды в большинстве областей ожидаются осадки.

В частности, в понедельник, 18 мая, сухая погода будет удерживаться только ночью в восточных и западных областях.

В большинстве областей днем будет до +23. Только в восточных и Сумской областях столбики термометров вырастут и составят до +26.