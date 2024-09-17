Как сообщает Укргидрометцентр, связана опасность с сильными порывами ветра. Где именно объявили предупреждение о непогоде, передает 24 Канал.

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Непогода по Украине

18 сентября в южных, восточных, днем и в Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду,

– пишет Укргидрометцентр.

Отмечается, что объявлен I уровень опасности, желтый.

Где объявлено штормовое предупреждение / Укргидрометцентр

Погодные условия могут привести к повреждению линий электропередач, падению деревьев, заносу автомобилей, увеличению вероятности ДТП.

Добавим, что синоптики также ожидают днем в Украине, кроме северо-востока, местами кратковременный дождь, грозу.

Температура ночью будет в пределах 12 – 17 градусов тепла, в западных областях температурные показатели будут в пределах от 8 до 13 градусов; днем будет 19 – 24 градуса тепла, на высокогорье Карпат от 13 до 18 градусов тепла.