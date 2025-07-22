Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. В Украину движется новая волна непогоды.

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Где ожидается непогода?

Укргидрометцентр и ГСЧС объявили І уровень опасности – желтый сразу для нескольких областей. 22 июля грозы прогнозируют в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой. В этих регионах уже действует желтый уровень метеонебезопасности.

Обратите внимание! И уровень опасности, желтый объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

В дальнейшем ситуация только усложнится. До конца суток 22 июля и ночью 23 июля непогода распространится на северные, центральные области и Харьковскую, а днем 23 июля – на Левобережье. Там возможны не только грозы, но и град и шквалы до 20 метров в секунду.

Предупреждение для Киева и области

Отдельное предупреждение касается Киева и Киевской области. В столице уже в ближайшие часы и ночью возможны грозы, град и сильные порывы ветра. Жителей призывают не оставлять авто под деревьями и быть осторожными на улице.

В каких областях объявили І уровень опасности, желтый / Карта Укргидрометцентра

ГСЧС Украины предупреждает, что погодные условия могут осложнить работу:

энергетических компаний,

строительных и коммунальных служб,

транспорта.

Из-за шквалов возможны аварийные ситуации на дорогах. Людей призывают не игнорировать предупреждения, избегать открытой местности во время грозы и по возможности оставаться в укрытиях.