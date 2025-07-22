Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 23 июля?
В Украине 23 июля будет теплым, но не везде спокойным. По данным синоптиков, атмосферный фронт, движущийся с запада на восток, обусловит неустойчивую погоду во многих регионах.
Ночью осадки ожидаются в центральных, северных и восточных областях, а вот на западе, юге и в оккупированном Крыму будет сухо. Днем же непогода сместится на Левобережье – там прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.
Температурная картина остается по-летнему комфортной:
В западных и северных областях:
- ночью +14 – +19 градусов,
- днем +23 – +28 градусов.
В центральных, восточных и южных регионах:
- ночью +18 – +23 градусов,
- днем +27 – +32 градусов.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +28...+30;
- Ужгород +25...+27;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +25...+27;
- Тернополь +25...+27;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +23...+25;
- Ровно +25...+27;
- Житомир +26...+28;
- Винница +29...+31;
- Одесса +31...+33;
- Николаев +32...+34;
- Херсон +31...+33;
- Симферополь +31...+33;
- Кропивницкий +31...+33;
- Черкассы +30...+32;
- Чернигов +28...+30;
- Сумы +27...+29;
- Полтава +29...+31;
- Днепр +31...+33;
- Запорожье +32...+34;
- Донецк +31...+33;
- Луганск +31...+32;
- Харьков +29... +31.
Погода в Украине на 23 июля 2025 года / Карта Укргидрометцентра