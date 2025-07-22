Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 23 июля?

В Украине 23 июля будет теплым, но не везде спокойным. По данным синоптиков, атмосферный фронт, движущийся с запада на восток, обусловит неустойчивую погоду во многих регионах.

Ночью осадки ожидаются в центральных, северных и восточных областях, а вот на западе, юге и в оккупированном Крыму будет сухо. Днем же непогода сместится на Левобережье – там прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Температурная картина остается по-летнему комфортной:

В западных и северных областях:

ночью +14 – +19 градусов,

днем +23 – +28 градусов.

В центральных, восточных и южных регионах:

ночью +18 – +23 градусов,

днем +27 – +32 градусов.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +28...+30;

Ужгород +25...+27;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +25...+27;

Тернополь +25...+27;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +23...+25;

Ровно +25...+27;

Житомир +26...+28;

Винница +29...+31;

Одесса +31...+33;

Николаев +32...+34;

Херсон +31...+33;

Симферополь +31...+33;

Кропивницкий +31...+33;

Черкассы +30...+32;

Чернигов +28...+30;

Сумы +27...+29;

Полтава +29...+31;

Днепр +31...+33;

Запорожье +32...+34;

Донецк +31...+33;

Луганск +31...+32;

Харьков +29... +31.

Погода в Украине на 23 июля 2025 года / Карта Укргидрометцентра