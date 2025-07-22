Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 23 июля?

В Украине 23 июля будет теплым, но не везде спокойным. По данным синоптиков, атмосферный фронт, движущийся с запада на восток, обусловит неустойчивую погоду во многих регионах.

Ночью осадки ожидаются в центральных, северных и восточных областях, а вот на западе, юге и в оккупированном Крыму будет сухо. Днем же непогода сместится на Левобережье – там прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Температурная картина остается по-летнему комфортной:
В западных и северных областях:

  • ночью +14 – +19 градусов,
  • днем +23 – +28 градусов.

В центральных, восточных и южных регионах:

  • ночью +18 – +23 градусов,
  • днем +27 – +32 градусов.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +28...+30;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +25...+27;
  • Тернополь +25...+27;
  • Черновцы +24...+26;
  • Хмельницкий +24...+26;
  • Луцк +23...+25;
  • Ровно +25...+27;
  • Житомир +26...+28;
  • Винница +29...+31;
  • Одесса +31...+33;
  • Николаев +32...+34;
  • Херсон +31...+33;
  • Симферополь +31...+33;
  • Кропивницкий +31...+33;
  • Черкассы +30...+32;
  • Чернигов +28...+30;
  • Сумы +27...+29;
  • Полтава +29...+31;
  • Днепр +31...+33;
  • Запорожье +32...+34;
  • Донецк +31...+33;
  • Луганск +31...+32;
  • Харьков +29... +31.

Погода в Украине на 23 июля 2025 года / Карта Укргидрометцентра