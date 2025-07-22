Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 23 липня?
В Україні 23 липня буде теплим, але не всюди спокійним. За даними синоптиків, атмосферний фронт, що рухається із заходу на схід, зумовить нестійку погоду в багатьох регіонах.
Вночі опади очікуються у центральних, північних та східних областях, а от на заході, півдні та в окупованому Криму буде сухо. Вдень ж негода зміститься на Лівобережжя – там прогнозують короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів в секунду.
Температурна картина залишається по-літньому комфортною:
У західних та північних областях:
- вночі +14 – +19 градусів,
- вдень +23 – +28 градусів.
У центральних, східних та південних регіонах:
- вночі +18 – +23 градусів,
- вдень +27 – +32 градусів.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +28…+30;
- Ужгород +25…+27;
- Львів +23…+25;
- Івано-Франківськ +25…+27;
- Тернопіль +25…+27;
- Чернівці +24…+26;
- Хмельницький +24…+26;
- Луцьк +23…+25;
- Рівне +25…+27;
- Житомир +26…+28;
- Вінниця +29…+31;
- Одеса +31…+33;
- Миколаїв +32…+34;
- Херсон +31…+33;
- Сімферополь +31…+33;
- Кропивницький +31…+33;
- Черкаси +30…+32;
- Чернігів +28…+30;
- Суми +27…+29;
- Полтава +29…+31;
- Дніпро +31…+33;
- Запоріжжя +32…+34;
- Донецьк +31…+33;
- Луганськ +31…+32;
- Харків +29… +31.
Погода в Україні на 23 липня 2025 року / Карта Укргідрометцентру