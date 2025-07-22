Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також Сильна спека, чи знову похолодання, дощі та грози: якою буде погода до кінця липня

Якою буде погода в Україні 23 липня?

В Україні 23 липня буде теплим, але не всюди спокійним. За даними синоптиків, атмосферний фронт, що рухається із заходу на схід, зумовить нестійку погоду в багатьох регіонах.

Вночі опади очікуються у центральних, північних та східних областях, а от на заході, півдні та в окупованому Криму буде сухо. Вдень ж негода зміститься на Лівобережжя – там прогнозують короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів в секунду.

Температурна картина залишається по-літньому комфортною:
У західних та північних областях:

  • вночі +14 – +19 градусів,
  • вдень +23 – +28 градусів.

У центральних, східних та південних регіонах:

  • вночі +18 – +23 градусів,
  • вдень +27 – +32 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +28…+30;
  • Ужгород +25…+27;
  • Львів +23…+25;
  • Івано-Франківськ +25…+27;
  • Тернопіль +25…+27;
  • Чернівці +24…+26;
  • Хмельницький +24…+26;
  • Луцьк +23…+25;
  • Рівне +25…+27;
  • Житомир +26…+28;
  • Вінниця +29…+31;
  • Одеса +31…+33;
  • Миколаїв +32…+34;
  • Херсон +31…+33;
  • Сімферополь +31…+33;
  • Кропивницький +31…+33;
  • Черкаси +30…+32;
  • Чернігів +28…+30;
  • Суми +27…+29;
  • Полтава +29…+31;
  • Дніпро +31…+33;
  • Запоріжжя +32…+34;
  • Донецьк +31…+33;
  • Луганськ +31…+32;
  • Харків +29… +31.

Погода в Україні на 23 липня 2025 року / Карта Укргідрометцентру