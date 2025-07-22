Якою ж буде погода до кінця липня, – повідомляє 24 Канал з посиланням на начальницю відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталію Голеню у коментарі УНІАН.

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Якою буде погода до кінця місяця?

Наталія Голеня розповіла, якою буде погода до кінця липня в Україні. Зауважила, поки що переважатимуть західні процеси.

Експертка пояснила, що час від часу територією України будуть проходити атмосферні фронти з заходу на схід. Вони зумовлять короткочасні дощі та грози.

Втім, атмосферні фронти чергуватимуться з осередками високого тиску. Тож очікуються перерви в опадах.

Найбіліше дощів буде на Заході, Півночі й у центральних областях. Тим часом на Півдні та Сходи опади будуть лише подекуди, локально.

Захід – Північ більш помірковані температури, норма для цієї пори. Скажімо, в межах від +23 до +30 градусів температурі максимуми. А в центральних областях – до +32 градусів,

– зазначила Голеня.

Водночас наголосила, що на Півдні та Сході буде найспекотніше. Температура переважно сягатиме +29 – +34 градусів, однак в окремі дні можлива сильна спека +35 – +37 градусів.

Цікаво, що, за попередніми розрахунками, на кінець місяця в Україні знову можливе зниження температури.

Плюс, знову ж таки, відчутніше в західних областях і на півночі країни. Скажімо, в межах +18 – +24 градусів. А на півдні спека спаде до +30 градусів,

– розповіла експертка.

До слова, абсолютний максимум, який фіксували у липні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягав +33,4 – +39,6 градуса. На Півдні, Сході, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях і Криму подекуди +40 – +41,6 градуса, а в гірських районах +27 – +37 градусів.

Абсолютний мінімум температури повітря сягав +2 – +9 градусів, а на півдні Одеської й Херсонської областей, а також у Криму подекуди +10 – +13 градусів. На високогір'ї Карпат від +2 до -1 градуса.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура в липні передбачається в межах +21,6 – +26 градусів. У Карпатах +17 – +19. Загалом це на 2 – 2,5 градуса вище за норму.