Какой же будет погода до конца июля, – сообщает 24 Канал со ссылкой на начальницу отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталью Голеню в комментарии УНИАН.

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Какой будет погода до конца месяца?

Наталья Голеня рассказала, какой будет погода до конца июля в Украине. Заметила, пока что будут преобладать западные процессы.

Эксперт объяснила, что время от времени по территории Украины будут проходить атмосферные фронты с запада на восток. Они обусловят кратковременные дожди и грозы.

Впрочем, атмосферные фронты будут чередоваться с очагами высокого давления. Поэтому ожидаются перерывы в осадках.

Больше всего дождей будет на Западе, Севере и в центральных областях. Между тем на Юге и Востоке осадки будут лишь кое-где, локально.

Запад – Север более умеренные температуры, норма для этой поры. Скажем, в пределах от +23 до +30 градусов температуре максимумы. А в центральных областях – до +32 градусов,

– отметила Голеня.

В то же время отметила, что на Юге и Востоке будет жарко. Температура преимущественно будет достигать +29 – +34 градусов, однако в отдельные дни возможна сильная жара +35 – +37 градусов.

Интересно, что, по предварительным расчетам, на конец месяца в Украине снова возможно снижение температуры.

Плюс, опять же, ощутимее в западных областях и на севере страны. Скажем, в пределах +18 – +24 градусов. А на юге жара спадет до +30 градусов,

– рассказала эксперт.

К слову, абсолютный максимум, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигал +33,4 – +39,6 градуса. На Юге, Востоке, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и Крыму местами +40 – +41,6 градуса, а в горных районах +27 – +37 градусов.

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал +2 – +9 градусов, а на юге Одесской и Херсонской областей, а также в Крыму местами +10 – +13 градусов. На высокогорье Карпат от +2 до -1 градуса.

Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура в июле предполагается в пределах +21,6 – +26 градусов. В Карпатах +17 – +19. В целом это на 2 – 2,5 градуса выше нормы.