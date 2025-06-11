Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Чего ждать от погоды во Львове и области 11 июня

Так, синоптики прогнозируют по территории Львовской области 11 июня утром и днем грозы, порывы северо-западного ветра и местами шквалы 15 – 20 метров в секунду, местами град.

Относительно города, то утром и днем того же дня ожидаются грозы, порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду, град. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Объявление о непогоде 11 июня / фото регионального центра гидрометеорологии

Кстати, в целом июнь в Украине ожидается теплый со среднемесячной температурой в пределах +18 – +23 градусов. Это на 0,5 – 1,8 градуса выше нормы.

На этой неделе жары +35 и больше ждать не стоит. В среднем температура будет колебаться в пределах +22...+30, хотя немного прохладнее будет в среду и пятницу.