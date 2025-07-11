Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Из-за опасных гидрологических явлений в нескольких областях объявлен первый (желтый) уровень опасности.

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Будет ли продолжаться непогода на Западе?

Вследствие того, что на западной части Украины несколько дней льют сильные, местами чрезвычайно длительные дожди, во Львовской и Волынской областях может наблюдаться повышение уровня воды в реках. это в свою очередь приводит к наводнениям и подтоплениям в населенных пунктах.

Так в суббассейне Западного Буга и в верховье реки Стырь, что является притоком Припяти во Львовской области вода может подняться на 0,3-1,3 метра. В то же время на участке реки Рата, протекающей в селах Волица и Межиречье и на реке Западный Буг в селе Литовеж вода может подняться на 1 – 2 метра над текущими уровнями.

Местами возможен начальный выход воды на пойму, частичное затопление отдельных хозяйственных объектов и сельскохозяйственных угодий,

– предупреждают синоптики.



На Западе Украины сообщили о возможных затоплениях / Карта Укргидрометцентра

Напомним, 10 июля в результате мощного ливня, прошедшего во Львове и прилегающих районах, произошло подтопление на улицах. На отдельных участках движение транспорта было существенно затруднено или полностью заблокировано. В некоторых районах вода настолько вышла из рек, что улицы были затоплены почти на 3 метра. Всего во Львове и области за 12 часов выпало чрезвычайное количество осадков, что составляет 115% от месячной нормы.