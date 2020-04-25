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      Непогода на Закарпатье: повалены деревья и обесточены села – видео, фото

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      Ураган на Закарпатье 25.04. повалил деревья – видео, фото
      Закарпаттям пронісся буревій / фото пресслужби ДСНС

      После обеда 25 апреля в Закарпатской области поднялся сильный порывистый ветер с ливнем. В Мукачево ураган вырвал дерево с корнями, а в целом по области обесточило 11 сел.

      Вітер повалив 8 дерев на дороги у Берегівському, Свалявському, Іршавському районах та місті Мукачево. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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      11 населених пунктів залишилися без струму: у Хустському районі 3 села повністю знеструмлені, 1 частково, у Берегівському – 4 повністю, 1 частково, у Виноградівському – 1 повністю та Великоберезнянському – 1 частково. На місцях працюють аварійні бригади, тож невдовзі електропостачання буде відновлено, кажуть рятувальники.

      Дерева Мукачево
      Дерева падали прямо на дорогу, але машин не пошкодили / Фото ДСНС

      Інформації про потерпілих у Держслужбі з надзвичайних ситуацій не отримували.

      У Мукачеві велике дерево впало на пішохідну зону піля греко-католицького собору. Товстий стовбур пошкодив паркан храму, а коріння дерево вирвало прямо із бруківки. 

      У Мукачево дерево вирвалдо із корінням / Фото Мукачево.net

      Тим часом мешканці Закарпаття діляться наслідками негоди у соцмережах.

      У Виноградові сильний вітер пошкодив теплицю із квітами. У Боржаві під немилість сильного вітру потрапили теплиці місцевих фермерів. У фейсбуці один із них написав, що вітер зруйнував захисні покриття цілого ряду теплиць.

       
      Вітер пошкодив теплиці місцевих фермерів на Закарпатті
       

      Буревій у Виноградівському районі – дивіться відео

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Закарпатья Непогода в Украине ГСЧС Новости Украины
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